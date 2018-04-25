В Молдове состоялись парламентские выборы.Победили социалисты

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В Молдове в воскресенье, 24 февраля, прошли парламентские выборы.

Как сообщает РИА Новости, выборы впервые проводились по смешанной избирательной схеме – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Избирательный порог для партий составляет 6%, для электоральных блоков – 8.

На места в парламенте республики претендуют 14 партий и один блок.

Партия социалистов победила на выборах в парламент Молдовы. Об этом заявила председатель Центризбиркома страны Алина Руссу. «Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов», — отметила Руссу. По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов. При этом она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.

Остальные партии не преодолевают электоральный барьер.

korrespondent.net