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В начале апреля Литву посетит премьер Польши Матеуш Моравецкий. Подготовка к этому визиту обсуждалась в четверг в Варшаве на встрече канцлера литовского правительства Альгирдаса Стончйтиса с главой канцелярии премьер-министра Польши Михалом Дворчиком, сообщил Кабмин.

Визит планируется на 5 апреля. В ходе визита продолжатся дискуссии, как по двухсторонним отношениям, так и по повестке работы Евросоюза.

Намечается, что М. Моравецкий посетит Мажейкяй, где действует находящийся в управлении польского концерна Orlen литовский нефтеперерабатывающий комплекс Orlen Lietuva.

Как говорится в сообщении правительства, в четверг глав канцелярий двух правительств акцентировали хорошие межправительственные отношения и прекрасное сотрудничество Кабминов двух стран.

«На правительственном уровне все вопросы слаженно решаются, уделяя особое внимание вопросам образования, культуры, исторического наследения поляков Литвы и литовцев Польши», – сказал А. Стончайтис.

В Варшаве он еще раз акцентировал потребность усиления сигнала трансляции канала LRT на польской территории, в Сувалках, и намерения правительства учредить Литовский Центр просвещения и культуры в Сувалках.

BNS