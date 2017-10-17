В нацсоглашении – односторонние обязательства Кабмина перед бизнесом, заявил советник президента

Советник президента по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге заявил, что в подписанном национальном соглашении правительство приняло односторонние обязательства перед бизнесом. Между тем, бизнес, по его словам, серьезных обязательств не принял.

“Такое соглашение нельзя называть национальным – то соглашение Трехстороннего совета с односторонними обязательствами правительства. Обязательство не повышать налоговое бремя бизнеса, повышать конкуренцию, равноправие частных и государственных учреждений здравоохранения”, – заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas М. Линге.

По его словам, для бизнеса такое соглашение не является обязывающим, поскольку зарплаты работников растут и без соглашений.

“Для частного бизнеса такое соглашение не обязательство – рост зарплат обусловлен другими вещами – экономикой, рынком, нехваткой рабочей силы и конкуренцией. И без соглашений мы видим, что плюс-минус зарплаты у всех растут”, – сказал советник президента. В понедельник правительство, представители бизнеса и профсоюзы Литвы подписали соглашение, в котором декларируются обещания поднять зарплаты, снизить налогообложение рабочей силы и поощрять коллективное заключение договоров.

В документе намечается, что он будет реализован, руководствуясь “принципами доброй воли, чести, доверия и конструктивного диалога”, а по поводу повышения зарплат планируется еще одно отдельное соглашение.

Документ подписали премьер Саулюс Сквярнялис, председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Артурас Чярняускас, президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис и главы еще пяти организаций.

BNS

Метки: Литва