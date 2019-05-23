В НАТО назвали дату проведения саммита

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Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте НАТО в среду, 22 мая.

«Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне», – сказал он.

Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО «вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности», а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться «оплотом стабильности в последующие годы».

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

На саммите члены НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Также указано, что в 1949 году Великобритания была одной из 12 основателей НАТО, а в Лондоне размещалась первая штаб-квартира альянса.

Ранее в НАТО рассказали, чего ожидают от новых властей Украины. Киев должен продолжить реформирование сектора безопасности и устанавливать за ним общественный контроль.

korrespondent.net

Автор: DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison — http://www.defense.gov/PhotoEssays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1904 http://www.defense.gov/dodcmsshare/photoessay/2010-10/hires_101014-F-6655M-005a.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11785168