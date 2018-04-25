В небе над Эстонией стартуют учения истребителей НАТО

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В воздушном пространстве Эстонии на этой неделе по рабочим дням будут осуществлять тренировочные полеты на низкой высоте истребители ВВС Германии Eurofighter. Об этом сообщило ERR.

В частности, указано, что полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов.

Отмечается, что с конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

Как известно, по решению Североатлантического совета, воздушные силы НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок. Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на авиабазе в Шяуляе.

Напомним, 7 августа 2018 года самолет ВВС Испании Eurofighter ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух-воздух». По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Однако длительные поиски выпущенной ракеты завершились безрезультатно.

korrespondent.net