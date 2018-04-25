В небе над Турцией произошло опасное сближение российского лайнера с туристами с неизвестным самолетом, узнал РБК

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Потентиально опасное авиапроисшествие произошло на днях в небе над Турцией. Там российский самолет едва не столкнулся с неизвестным воздушным судном, сообщает РБК .

Издание ссылается на пресс-секретаря ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николая Ивашова. Эта организация предоставляет аэронавигационные услуги в России.

По словам Ивашова, инцидент произошел 1 августа, в 9:50 утра.

«В районе ответственности Турецкой Республики над международными водами Черного моря во время полета самолета А330 авиакомпании iFly произошло срабатывание бортовой системы предупреждения опасных сближений TCAS», — сообщил представитель предприятия.

По счастью, столкновения удалось избежать. Экипаж выполнил рекомендации системы, изменив курс полета. Именно так советует делать инструкция, пояснил Ивашов.

Он также добавил, что к настоящему времени установить принадлежность самолета, приблизившегося к российскому лайнеру, не удалось. Экипаж неопознанного лайнера не выходил на связь, подтвердил источник «Интерфакса» в туристической отрасли.

По его данным, инцидент произошел в то время, когда российские самолет уже приближался к границе. Лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly перевозил российских туристов, которые возвращались из Антальи в Москву.

По словам Ивашова, по факту происшествия в настоящее время проводится разбирательство.

Росавиация уверяет, что никакой опасности для туристов не было

Впрочем, в Росавиации сообщение об опасности, угрожавшей российским туристам, опровергли. В ведомстве заявили, что в системе TCAS произошел сбой.

«У этой системы есть особенность, она может срабатывать при превышении скорости, чтобы призвать пилотов к большей внимательности», — заявил РБК представитель Росавиации. По его словам, именно это и произошло.

«Индикатор системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе (TCAS) сработал из-за превышения вертикальной скорости судна. Никакого приближения судов не было в помине», — заверил представитель ведомства.

NEWSru.com