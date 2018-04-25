В Ниде планируют строительство нового культурного центра

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Весной 2019 года планируют снести стоящее в центре Ниды здание информационного центра Agila, построенного в советское время. На его месте построят современный культурный центр, пишет издание Lietuvos žinios.

«9 февраля в старом здании состоится последнее мероприятие, а 25 февраля мы встретимся с авторами технического проекта. Весной начнется снос здания, до следующего года должно появиться новое», – сказал мэр Ниды Дарюс Ясайтис.

Общая стоимость реконструкции Agila – почти 8,6 млн. евро. Совет Неринги обязался выделить из бюджета не меньше 30% стоимости проекта – более 2,5 млн. евро. За счет государственной инвестиционной программы на него выделят 2,7 млн. евро.

Планируется, что его полностью оборудуют к 2021 году, когда Неринга станет Культурной столицей Литвы.

BNS