В Нидерландах демонтировали «поющую дорогу» после жалоб жителей на «пытки»

🔊 Воспроизвести

Попытка властей Нидерландов открыть в стране первую «поющую дорогу» обернулась провалом — всего после нескольких дней проект, реализованный в деревне Джелсум, пришлось закрыть, а само «поющее» покрытие — разобрать, сообщает Dutch News .

По данным издания, причиной для этого послужили многочисленные жалобы местных жителей. Дело в том, что дорога причиняла им немало беспокойства производимым шумом. Каждый раз, когда кто-то из проезжавших по ней водителей превышал скорость, она «исполняла» гимн провинции Фрисландия.

По задумке чиновников, это должно было вынудить водителей соблюдать скоростной режим. Однако на практике такой способ регулировки движения не работал. Большинство водителей никак не реагировали на звуки гимна, продолжая движение с прежней скоростью. При этом в случае, если по дороге проезжали сразу несколько авто, возникала жуткая какофония, которая буквально сводила с ума местных жителей.

«Надо очень сильно любить гимн Фрисландии, чтобы терпеть его звуки денно и нощно», — пожаловались они журналистам. А одна из жительниц даже сравнила звуки, издаваемые «поющим» покрытием, с «психологическими пыткам».

Стоимость проекта составила 80 тысяч евро.

NEWSru.com