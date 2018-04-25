В Нидерландах из-за угроз отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

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Лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс объявил об отмене конкурса карикатур на пророка Мухаммеда из соображений безопасности. О своем решении политик сообщил в Twitter .

«Чтобы никто не стал жертвой исламистского насилия, я принял решение отменить конкурс карикатур. Безопасность людей стоит превыше всего. Однако моя борьба против ислама продолжится с еще большей силой и приверженностью», — написал Вилдерс, слова которого приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что в его отношении поступает множество угроз. В частности, в Пакистане один из религиозных деятелей назначил вознаграждение за его убийство. Ранее на этой неделе в Нидерландах был задержан мужчина, который в размещенном в Facebook видео угрожал расправой лидеру крайне правой партии.

«Однако речь идет не обо мне. Безопасность многих других людей оказалась под риском из-за угроз мусульманских экстремистов, которые видят своей целью не только меня, но и все Нидерланды», — сказал лидер партии. Вилдерс отметил, что не хочет, чтобы «мусульмане использовали конкурс карикатур в качестве оправдания насилию».

Прием работ на конкурс должен был завершиться 1 сентября. Выставка карикатур на пророка Мухаммеда планировалась на ноябрь, а победителю обещали 10 тысяч долларов. Наиболее резкой критике инициатива Вилдерса подверглась в Пакистане.

NEWSru.com