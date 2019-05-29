В Нидерландах забастовка вызвала транспортный коллапс

🔊 Воспроизвести

Один из важнейших аэропортов в Европе, аэропорт Амстердама Схипхол, предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов из-за общенациональной забастовки общественного транспорта, сообщает Associated Press.

Во вторник большинство автобусов, поездов, трамваев и паромов в Нидерландах простаивают в связи с однодневной забастовкой профсоюзов. Они проводят кампанию против увеличения пенсионного возраста.

Аэропорт Схипхол уже отменил около 80 рейсов. Национальный перевозчик KLM предложил пассажирам изменить свое бронирование бесплатно.

Между аэропортом и Амстердамом курсирует всего четыре поезда в час вместо обычных 25. Схипхол попросил граждан не ехать в аэропорт без крайней необходимости.

Власти Амстердама открыли для велосипедистов туннель под главной водной артерией города, чтобы люди могли добраться на работу.

Ранее во Франции предупредили об отмене авиарейсов из-за забастовки диспетчеров. В Лувре из-за наплыва посетителей бастуют работники.

korrespondent.net