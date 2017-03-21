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В ночное время суток в Литве ожидается минусовая температура, в дневное время будет сухо и тепло

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 21, 16:00   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве установится теплая и преимущественно сухая погода, в ночное время суток возможна минусовая температура, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

В ночь на среду будет плюс 2–5 градусов, днем – плюс 6–9 градусов, будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможны дожди.

В ночь на четверг возможна небольшая минусовая температура – минус 1-3 градуса. Днем ожидается плюс 8–10 градусов, будет малооблачно.

Похожая погода прогнозируется и в пятницу. В выходные в ночное время суток ожидается до минус 3 градусов, днем будет плюс 7–10 градусов выше нуля, возможные небольшие дожди.

BNS

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