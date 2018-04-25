В новой смене миссии воздушной полиции НАТО в Литве будут служить бельгийцы

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В начинающейся с сентября новой смене миссии воздушной полиции НАТО в Литве будут служить бельгийские военные с четырьмя истребителями F-16, сообщило в среду Минобороны.

Они сменят служивших в миссии на Авиабазе ВВС Литвы Шяуляй представителей ВВС Португалии и Испании.

В пятницу в Шяуляй пройдет официальная церемония смены контингентов натовской миссии.

Бельгийские истребители будут нести службу в этой миссии в Литве четвертый раз, еще три раза они участвовали в этой миссии из Эстонии.

Завершающие службу в миссии в Литве португальцы патрулировали на четырех истребителях, а усилившие миссию испанцы дислоцировали в Шяуляй шесть истребителей.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

BNS