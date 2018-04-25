В новом учебном году учеников в школах Литвы будет на 3 тыс. меньше, чем в прошлом

🔊 Воспроизвести

В литовских школах в новом учебном году будет около 323,6 тыс. учеников или на 3 тыс. меньше, чем в прошлом учебном году.

По данным Министерства образования и науки, в прошлом учебном году число учеников составляло около 327 тыс.

В пятницу на пресс-конференции министр образования и науки Юргита Пятраускене сказала, что число абитуриентов по сравнению с прошлым годом сокращается примерно на 7,5% (по предварительным данным, сокращается с 25,5 тыс. до 23,6 тыс.) Число первоклассников тоже уменьшается, но не так заметно (с 30,1 тыс. до 29,5 тыс.).

«Меньше всего меняется число наших первоклассников (…), если сравнивать с (числом) учеников следующих классов, то это показывает, что демографическая кривая на данном этапе стабилизировалась», — сказала министр журналистам.

Продолжительность нового учебного года по сравнению с 2017-2018 годами увеличится на пять дней.

В новом учебном году в стране будет действовать 1115 общеобразовательных школ (в 2017 году – 1125), число учителей будет примерно таким же, как и в прошлом году — около 33 тыс. (в 2017 – 33 658).

BNS