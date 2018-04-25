В Нью-Йорке планируют построить дамбу для защиты южного Манхэттена

🔊 Воспроизвести

Увеличить площадь острова Манхэттен и создать дамбу, защищающую от наводнений финансовый район Нью-Йорка — такие меры предусматривает план, который рассматривают городские власти, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету The New York Times.

В случае одобрения этого плана на южной оконечности Манхэттена, обращенной к Ист-ривер, будет построена насыпная дамба шириной около 150 метров. Она будет насыпана с таким расчетом, чтобы ее верхний уровень оказался выше прогнозируемого к 2050 году подъема уровня воды в результате потепления климата. На этой площадке может быть разбит городской парк и, возможно, построены несколько зданий.

Проект стоимостью около 10 миллиардов долларов предназначен для защиты самого южного участка Манхэттена, где суммарная стоимость недвижимости оценивается в 60 миллиардов долларов. Он должен пройти целый ряд экологических экспертиз.