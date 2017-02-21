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В Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 21, 11:20   |   1 комментарий

В Нью-Йорке за день до своего 65-летия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ. На данный момент причина смерти Чуркина не сообщается.

“МИД с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля скоропостижно скончался постоянный представитель РФ при ООН В. И. Чуркин… Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования”, – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Тем временем американское издание New York Post со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что постпред РФ при ООН умер из-за сердечного приступа.

По данным источников издания, Чуркин находился в здании постоянного представительства России при ООН на 67-й улице в Нью-Йорке, когда ему стало плохо. Это произошло, предположительно, около 9:30 утра по местному времени (18:30 мск). Чуркин был в бессознательном состоянии и нуждался в сердечно-легочной реанимации.

Телеканал CBS со ссылкой на представителя российского посольства в США также подтвердил информацию о том, что смерть Чуркина наступила в результате сердечного приступа. При этом в посольстве отмечают, что официального заключения о причине смерти дипломата пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что Владимир Путин глубоко сожалеет о кончине постпреда России при ООН. Песков подчеркнул, что глава государства “высоко ценил профессионализм и дипломатический талант” Виталия Чуркина.

“Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Чуркина”, – добавил пресс-секретарь главы государства (цитата по “Интерфаксу”).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook также сообщила о кончине Чуркина. “Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека”, – написала она.

NEWSru.com

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Комментарии читателей (1)
  1. (90.143.77.229) Bava пишет:
    2017 02 21 at 12:55

    Когда показывали выступления Виталия Чуркина меня брала гордость, что в России есть такой ДИПЛОМАТ. Его добрая душа, улыбка … да что там говорить. О нём много можно сказать Хорошего. Мужественный человек! Биться со сворой отвратительных, подлых, циничных даже не могу сказать людей. Когда Он выступал чувствовалось спокойствие и уверенность. Надолго Нам Он запомнится и долго будем Его вспоминать добрым словом.
    Очень жаль… очень.
    Пусть земля ему будет пухом






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