В Нью-Йорке скончался режиссер Йонас Мекас

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В своем доме на 97-ом году жизни скончался в среду утром известный деятель культуры литовского происхождения, создатель фильмов Йонас Мекас.

Факт смерти Й. Мекаса, которого часто называют крестным отцом американского авангарда, подтвердил BNS его приятель, бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас.

«Сегодня утром, дома в Нью-Йорке, в Бруклине, скончался Йонас Мекас. С ним были члены его семьи», – сообщил BNS А. Зуокас.

«Нет единицы измерения, чтобы определить величину Йонаса Мекаса. Очень жаль, что такой человек ушел в мир иной, но его мысли, дела, вдохновение, энтузиазм, работы, творчество остаются на все времена», — сказал А. Зуокас.

Лауреат национальной премии Литвы в области культуры и искусства, поэт публицист, Й. Мекас является одним из наиболее известных литовских деятелей искусств XX века в мире, он хорошо известен своими киноэксперементами и считается родоначальником жанра кинодневника.

Й. Мекас родился 24 декабря 1922 года в деревне Семенишкес Тракайского района, более 50 лет он жил и работал в Нью-Йорке. В возрасте 22 лет, в 1944 уехал на Запад, в Германию, где был арестован и попал в нацистский трудовой лагерь в Эльмсхорне. После войны изучал философию и романистику в в Майнцском университете.

В конце 1949 года вместе с братом Адольфасом эмигрировал в США, где в Нью-Йоркском Бруклине снял первые кинокадры о жизни литовских эмигрантов и себе.

В 1954 году начал вместе с братом издавать журнал Film Culture, через четыре года стал вести колонку Кинодневник в еженедельнике Нормана Мейлера The Village Voice.

Он стал организатором различных фестивалей авангардного кино, в пятидесятые годы был активно вовлечен к дискурс кинокритики, публиковал свои тексты в различных американских журналах, потом создал один из крупнейших в мире архивов американского авангардного кино.

Й. Мекас сотрудничал со множеством известнейших представителей американской культуры: Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали, Юргисом Майчюнасом. Фильмы Й. Мекаса получили высокие награды на международных фестивалях.

У него стажировались сейчас хорошо известные литовские кинорежиссеры. В 1995-ом году он получил национальную премию Литвы в области культуры и искусства, а 2003-ом — Большой орденский крест «За заслуги перед Литвой».

BNS