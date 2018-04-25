В обновление магазина Maxima в вильнюсском ТЦ Akropolis планируется вложить 10 млн евро

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Контролирующая одну из крупнейших сетей розничной торговли в Литве компания Maxima LT намерена за 10 млн евро обновить магазин, находящийся в вильнюсском торговом центре (ТЦ) Akropolis.

Закрыть на ремонт магазин площадью почти 10 тыс. кв. метров планируется в начале 2019 года, ремонт продолжится 4 месяца, сообщила Maxima LT.

В обновление магазина будет инвестировано почти 5 млн евро, в торговое оборудование — 4 млн евро. Еще 1 млн евро намечается потратить на решения в области информационных технологий.

Магазин Hyper Maxima в торговом центре закроется 10 января,а с 6 января в магазине начнется большая распродажа.

Это крупнейший магазин сети в Литве, открытый в 2001 году. Сейчас сети Maxima в Литве принадлежит 245 магазинов.

BNS