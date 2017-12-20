В ОБСЕ подтвердили уход российских военных наблюдателей из Донбасса

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила, что российские военные покинули Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ 19 декабря.

Согласно докладу миссии, российские военные прекратили выполнение своих обязанностей в пяти офисах СЦКК в Донбассе. “СММ была готова содействовать и контролировать пересечение российскими военными линии соприкосновения на контрольно-пропускном пункте Майорск (45 км к северо-востоку от Донецка)”, – сообщается в отчете.

Ранее о том, что все российские военные и украинские офицеры из СЦКК благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе сообщилпредставитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК Руслан Якубов.

Накануне МИД РФ объявил, что в условиях, которые создает Киев для российских военных, дальнейшая работа представительства ВС РФ в СЦКК “стала невозможной”. Ведомство уточняло, что 18 декабря офицеры должны были покинуть территорию ДНР, а 19 декабря – вернуться с Украины в Россию.

Однако, как накануне вечером заявили представители ДНР, российский состав СЦКК был вынужден вернуться в Донецк “в целях безопасности”, поскольку украинская сторона не предоставила необходимый транспорт. Они также отметили, что повторная попытка перехода через линию разграничения будет предпринята 19 декабря.

При этом Киев объяснил проблемы с выводом российских офицеров-наблюдателей из ДНР ракетными обстрелами со стороны сепаратистов.

СЦКК начал работу на юго-востоке Украины в сентябре 2014 года и был призван оказывать содействие реализации минских соглашений. Центр был создан в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины. В состав СЦКК входят представители ВС Украины и ВС РФ (75 офицеров, которые меняются каждые три месяца). На начальном этапе в его состав также входили и представители провозглашенных республик Донбасса.

NEWSru.com

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