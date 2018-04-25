В общественном транспорте Лондона запретили рекламу вредной еды

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Вчера вступил в силу запрет на рекламу нездоровой пищи во всей лондонской сети общественного транспорта, сообщает BBC.

Рекламные плакаты с изображением фастфуда начали массово демонтировать на остановках, а также во всей транспортной сети Transport for London, которая включает метрополитен, все виды наземного городского транспорта, водные маршруты London River Services и др. Некоторые рекламные объявления с изображением фастфуда останутся на своих местах, поскольку компании, которым они принадлежат, забронировали место для плакатов на длительные периоды.

Сети быстрого питания смогут размещать в метро рекламу своих ресторанов только в том случае, если они продвигают здоровые продукты питания, например, несоленые орехи, изюм и напитки без сахара. Решение о запрете рекламы фастфуда в общественном транспорте поддержал в ноябре 2018 года мэр Лондона Садик Хан.

Принимая это решение, мэр британской столицы подчеркнул, что хочет таким образом решить проблему детского ожирения в Лондоне, которую он назвал «бомбой замедленного действия». Представители Ассоциации рекламных агентств в ответ на запрет заявили, что это решение мало повлияет на более глобальные социальные проблемы, приводящие к ожирению. Запрет на рекламу фастфуда также планируется ввести и в других регионах Великобритании.

Подобные запреты уже действуют в ряде других городов мира, в частности Амстердам запретил такую рекламу в общественном транспорте с начала прошлого года.

belta.by