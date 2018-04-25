В окрестностях Каира найден кусок древнеегипетского сыра, которому более 3200 лет

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Твердый сыр, возраст которого превышает 3200 лет, обнаружен в ходе раскопок в пирамидальном комплексе Саккара под Каиром, передает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Окаменелые остатки древнего продукта были найдены итальянскими археологами в одном из некрополей. Дальнейшее исследование, проведенное совместно с экспертами из Каирского университета, показало, что при производстве сыра использовалось одновременно козье, овечье и коровье молоко, а изготовлен он был в период между 1290 и 1213 гг. до н.э.

В Древнем Египте существовал обычай класть усопшим в могилу еду, которой они могли бы подкрепиться во время путешествия в загробный мир.

Найденный сыр в первую очередь может заинтересовать историков и специалистов по инфекционным заболеваниям, так как в остатках сыра обнаружены бактерии, вызывающие так называемую средиземноморскую лихорадку. Она провоцировала болезни крупного рогатого скота, а также поражала человека, вызывая, в частности, сильную слабость и повышенное потоотделение. Следы этих бактерий ранее были обнаружены и на мумиях из некрополя в Саккаре.

В 2014 году германские археологи во время изысканий в некрополе в пустыне Такла-Макан на северо-западе Китая нашли рядом с мумиями сыр, возраст которого превышает 3600 лет. По оценкам ученых, древний деликатес был изготовлен примерно в 1615 году до н.э. с использованием закваски.

NEWSru.com