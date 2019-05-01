В октябре объявят имена лауреатов Нобелевских премий за 2019 год

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В октябре текущего года в столицах Швеции и Норвегии будут названы имена лауреатов Нобелевских премий за 2019 год. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ.

Согласно расписанию, 7 октября будет объявлено имя лауреата в области физиологии и медицины, 8 октября – имя лауреата в области физики, а 9 октября – имя лауреата по химии. Имя Нобелевского лауреата по литературе, в свою очередь, станет известно 10 октября. Следует напомнить, что в связи со скандалом в шведской академии, которая является органом, присуждающим премию, в 2018 году премия по литературе не была присуждена. Тем не менее, как и было заявлено ранее, 10 октября будут названы имена лауреатов как за прошлый, так и за текущий год.

Имя лауреата Нобелевской премии мира, которая является наиболее авторитетной международной наградой в области общественно-политической и гуманитарной деятельности, будет названо на специальном мероприятии в Осло 11 октября.

В свою очередь имя лауреата неофициально названной Нобелевской премией по экономике, премии Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля будет объявлено последним – 14 октября.