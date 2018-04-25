В ООН дали старт Международному году языков коренных народов

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Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов. В течение 12 месяцев по всему миру будут проходить концерты, выставки, форумы и дискуссии, посвященные проблеме вымирания коренных языков. В пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке дали официальный старт Международному году. Всего в мире сегодня насчитывается 6 700 языков. 96 процентов из них – это языки коренных народов, на которых говорят всего около трех процентов населения планеты. Многие из них находятся на грани исчезновения, и с ними – целые пласты культуры, знания и традиции, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ООН.

«Мы выжили, несмотря на попытки выгнать нас из наших домов. Мы выжили, несмотря на массовые переселения, убийства, войны и попытки угнетателей уничтожить наш народ. Мы пережили эпоху колониализма», – заявил в зале Генассамблеи президент Боливии Эво Моралес, представитель коренного индейского народа аймара. Он начал свое выступление на родном языке аймара и лишь пару минут спустя перешел на испанский.

«Я призываю вас всех проводить и поддерживать политику, направленную на сохранение коренных народов, их национальной идентичности, их ценностей и культуры», – сказал Моралес, обращаясь к представителям международного сообщества, собравшимся в штаб-квартире ООН.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, коренные народы подвергаются дискриминации практически во всех регионах мира. Во многих странах нарушается их право на землю, ограничен их доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию. Представители малочисленных коренных народов во многих случаях не принимают никакого участия в процессе принятия важных решений, которые касаются их самым непосредственным образом.

Помимо государственной политики, важнейшую роль в сохранении языков и традиций коренных народов, конечно же, играют инициативы, исходящие от представителей этих народов, отмечают в ООН.

«Я приветствую представителей коренных народов и их организаций, которые сегодня здесь присутствуют. Вы играете ключевую роль в том, что касается привлечения внимания к угрозам, нависшим над языками коренных народов и, соответственно, их культурой», – сказала президент Генеральной Ассамблеи Мария Фернанда Эспиноза.