В ООН ответили на решение Трампа по торговле оружием

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Международный договор о торговле оружием единственным глобальным инструментом контроля в данной сфере. Об этом он заявил 26 апреля в ответ на решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения.

Гутерриш назвал договор знаковым достижением в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

По мнению генсека, «это особенно важно в настоящее время, когда мы наблюдаем растущую международную напряженность и возобновление интереса к расширению и модернизации арсеналов».

Напомним, 26 апреля Трамп объявил о выходе США из договора о торговле оружием. Он назвал этот шаг «историческим», а само соглашение «плохим и, неправильным».

Договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года. США его подписали, но не ратифицировали.

korrespondent.net