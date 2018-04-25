В ОПЕК назвали объемы сокращения добычи нефти

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В Организации стран экспортеров намерены реагировать на падение мировых цен на «черное золото». Большинство стран ОПЕК и не входящих в картель государств (ОПЕК+) поддерживают сокращение добычи нефти. Об этом сказал министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

«Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки – хорошее начало», – сказал он. Министр отметил, что Оман поддержал бы любой объем ограничения добычи нефти.

«Я думаю, что поставки сейчас находятся на высоком уровне. И мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке», – посетовал он. Мохаммед ар-Румхи добавил, что идея сокращения будет обсуждаться сегодня на встрече мониторингового комитета.

«Я думаю, что и то, как сокращать и то, на сколько сокращать, будет обсуждаться сегодня. Но все согласны с тем, что рынок перенасыщен», – подчеркнул министр.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне 2018 года стороны приняли решение увеличить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.

В ноябре мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет внеочередное заседание в Абу-Даби, на котором рассмотрит ситуацию с экспортом нефти из Ирана и, возможно, вынесет рекомендацию странам альянса о том, какие дальнейшие действия необходимо предпринять, чтобы восполнить предложение.

Ранее стало известно, что цена на нефть упала до минимума за полгода – ниже 70 долларов за баррель впервые с апреля. Это произошло из-за опасения излишка топлива на мировом рынке. Еще в октябре баррель нефти стоил 86 долларов.

korrespondent.net