Литовские военнослужащие, которые участвуют в операции Евросоюза (ЕС) Sophia против нелегальной миграции, обнаружили незаконно перевозившееся оружие, сообщило в четверг Минобороны.
Найденный на моторном судне El Mukthar груз контрабандного оружия конфискован.
“Давайте будем гордиться своими военными: операция Sophia – важнейшая операция по безопасности ЕС. Проверка судов – трудная и рискованная задача, так что ее успешное проведение в жизнь не только говорит о высоком уровне подготовки литовских военных и их профессионализме, но и является важным и ощутимым вкладом Литвы в обеспечение международной безопасности”, – сказал для пресс-релиза министр обороны Раймундас Кароблис.
Литовские военные нашли на судне, которое шло в Ливию, несколько видов оружия и боеприпасы – пулеметы, автоматы Калашникова, гранатометы, минометы, гранаты, взрывчатку. Все оружие было перемещено на германский военный корабль для проверки и уничтожения.
“Этот случай показывает, что, участвуя в международных операциях, литовские военные выполняют свои задачи профессионально и решительно. Организуя отбор военных и их подготовку к операциям, мы добиваемся именно такого результата и такого отношения к выполнению поставленных задач”, – сказал главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.
Все доказательства того, что имела место перевозка запрещенного на основании эмбарго для Ливии груза оружия, будут переданы соответствующим структурам стран – членов ЕС, а их выводы – Комитету по санкциям ООН.
Литва участвует в операции Sophia с 2015 года. Сейчас в ней участвует 15 литовских военных.
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