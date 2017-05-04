В операции ЕС Sophia литовские военные нашли нелегально перевозившееся оружие

Литовские военнослужащие, которые участвуют в операции Евросоюза (ЕС) Sophia против нелегальной миграции, обнаружили незаконно перевозившееся оружие, сообщило в четверг Минобороны.

Найденный на моторном судне El Mukthar груз контрабандного оружия конфискован.

“Давайте будем гордиться своими военными: операция Sophia – важнейшая операция по безопасности ЕС. Проверка судов – трудная и рискованная задача, так что ее успешное проведение в жизнь не только говорит о высоком уровне подготовки литовских военных и их профессионализме, но и является важным и ощутимым вкладом Литвы в обеспечение международной безопасности”, – сказал для пресс-релиза министр обороны Раймундас Кароблис.

Литовские военные нашли на судне, которое шло в Ливию, несколько видов оружия и боеприпасы – пулеметы, автоматы Калашникова, гранатометы, минометы, гранаты, взрывчатку. Все оружие было перемещено на германский военный корабль для проверки и уничтожения.

“Этот случай показывает, что, участвуя в международных операциях, литовские военные выполняют свои задачи профессионально и решительно. Организуя отбор военных и их подготовку к операциям, мы добиваемся именно такого результата и такого отношения к выполнению поставленных задач”, – сказал главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Все доказательства того, что имела место перевозка запрещенного на основании эмбарго для Ливии груза оружия, будут переданы соответствующим структурам стран – членов ЕС, а их выводы – Комитету по санкциям ООН.

Литва участвует в операции Sophia с 2015 года. Сейчас в ней участвует 15 литовских военных.

BNS

Метки: груз контрабандного оружия, ЕС Sophia, Литва