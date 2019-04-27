В Осло появятся системы для беспроводной зарядки электрических такси

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Власти Осло в сотрудничестве с финской компанией Fortum планируют установить на улицах норвежской столицы системы для беспроводной зарядки электрических такси. Та же технология, что используется для беспроводной зарядки смартфонов, должна помочь осуществить план по снижению до нуля вредных выбросов машин такси в Норвегии к 2023 году.

План предусматривает установку специальных площадок для беспроводной зарядки на парковках для такси и в зонах ожидания, где автомобили медленно движутся в очереди. Устройства для приема энергии будут устанавливаться на машинах. В результате возможность беспроводной зарядки должна ускорить процесс и избавить таксистов от необходимости искать зарядные станции.

Как пишет The Verge, это первый в мире проект по созданию инфраструктуры для беспроводной зарядки такси, а его реализация должна помочь в распространении этой технологии в других странах, где она будет доступна и обычным владельцам электрокаров.

Отметим, что Норвегия является мировым лидером по распространенности электромобилей. В 2018 году в стране было куплено свыше 46 тыс. Новых электрокаров – на них пришлась примерно треть всех проданных в Норвегии машин. Власти страны рассчитывают, что уже к 2025 году в Норвегии будут продаваться только электромобили. Сейчас владельцы таких машин получают ряд преимуществ: они освобождены от уплаты некоторых налогов и имеют право на бесплатные парковку и проезд по платным дорогам.

Напомним, летом прошлого года власти Норвегии приняли программу постепенного перехода на электрическую пассажирскую авиацию, которая предусматривает полный переход местных пассажирских авиаперевозок на электрические летательные аппараты к 2040 году. При этом сейчас в мире не существует серийных электросамолетов, способных осуществлять перевозку пассажиров, однако над созданием таких самолетов работает целый ряд крупных и небольших компаний.

korrespondent.net