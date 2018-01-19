В Освенциме приговорили к тюрьме организаторов “голого перформанса” с убийством ягненка у ворот бывшего концлагеря

Суд в польском городе Освенцим приговорил к тюремному заключению двух организаторов скандальной акции у нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В марте прошлого года группа молодых людей разделась и приковала себя цепями друг к другу перед печально знаменитыми воротами с надписью Arbeit Macht Frei (“Труд делает свободным”), зарезав до этого овцу.

Как передает Arutz Sheva, суд признал белорусов Адама Б. и Микиту В. виновными в осквернении мемориального комплекса и жестоком обращении с животным. Осужденные приговорены к тюремному заключению сроками 18 и 14 месяцев соответственно. Остальные десять участников акции приговорены к общественным работам. Один из них также получил штраф в размере 10 тысяч злотых (три тысячи долларов).

“Аушвиц – это памятное место, символ мученичества и кладбище тысяч людей. Мы должны направить четкий сигнал, что подобные трюки никогда не должны повториться”, – заявил на заседании суда прокурор Мариуш Сломка.

“Суд наказал нас за произведение искусства, это несправедливо”, – прокомментировал приговор Микита В.

Как сообщалось, 26 марта прошлого года группа молодых людей из Польши, Белоруссии и Германии в возрасте от 20 до 27 лет устроила акцию с раздеванием на территории бывшего концлагеря. Перед своим перформансом молодые люди, среди которых были четыре девушки, около входа в бывший концентрационный лагерь зарезали овцу и взорвали петарду на автостоянке. Кроме того, они повесили на ворота белый баннер с надписью “Любовь” в красном цвете. Польские СМИ тогда писали, что активисты якобы таким образом пытались привлечь внимание к военным действиям на Украине, а убитый ягненок – символ невинного существа, которое страдает ни за что. Все происходящее они снимали на камеру с помощью дрона. Вскоре активисты были задержаны охраной музея.

“Эти люди осквернили одно из самых трагических мест в мире, бесстыдно пытаясь использовать его для распространения своих смутных идей, которые никогда толком не объясняли”, – прокомментировал польскому информационному агентству PAP директор музея Аушвица Петр Кивински. По его мнению, авторы и участники акции нанесли моральный ущерб миллионам людей, чьи родственники умерли в лагере, передает BBC.

Напомним, в декабре польский суд приговорил 17-летнего американца к лишению свободы сроком на один год условно и штрафу в размере 280 долларов за то, что подросток нацарапал свое имя на стене здания концлагеря.

Узниками комплекса лагерей смерти Аушвиц-Биркенау были около 1,1 млн человек, из них около 960 тыс. евреев, почти все они погибли. Среди других жертв Освенцима – поляки, цыгане, советские военнопленные, а также граждане оккупированных гитлеровскими войсками стран Европы. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией – по решению ООН этот день объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста.

Государственный музей Аушвиц-Биркенау – музей в Освенциме, в который входят три концентрационных лагеря: Аушвиц-1, Аушвиц-2 (Аушвиц-Биркенау) и Аушвиц-3. В 1947 году концентрационный лагерь был переоборудован в музей, а в 1979-м его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает около 1 млн туристов со всего мира.

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