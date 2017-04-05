В ответ на критику

В одной из телевизионных передач глава правительства Саулюс Сквярнялис критически отозвался о работе мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

«Видимо, все жители Вильнюса могут оценить эту работу, и очень к месту здесь использовать терминологию: конкретные, реальные дела. Я за эти два года видел только одно реальное конкретное достижение. Не знаю, хорошо это или плохо, но я имею в виду спиленную тую из нелегального живого ограждения. Это сделал вильнюсский мэр. Больше каких-то кардинальных изменений я не вижу. Все движется в основном по инерции», – сказал С. Сквярнялис.

В начале марта в столичном микрорайоне Жверинас Р. Шимашюс провел показательную акцию по снесению нелегальных ограждений у реки Нярис и лично спилил несколько туй живой изгороди.

Премьер также раскритиковал мэра за то, что до сих пор не сдвинулись с места проект национального стадиона, конкурс по организации общественного транcпорта и др.

«Я думаю, что надежды жителей Вильнюса не оправдались, конкретного прорыва я не вижу», – заметил премьер-министр.

В марте самоуправление приняло предложения трех участников, выразивших желание участвовать в конкурсе строительства Национального стадиона. И хотя конкурс по концессии был объявлен 7 сентября прошлого года, сроки подачи заявок отодвигались три раза, окончательно – до 1 марта.

В начале марта также выяснилось, что в Вильнюсе десятую часть пассажиров будут перевозить на латвийских междугородних автобусах компания Rigas mikroautobusų satiksme (Латвия) и компания, обслуживающая междугородние рейсы Transrevis (Литва). Консорциум этих компаний выиграл конкурс, однако недовольство таким решением выразил профсоюз компании Vilniaus viešasis transportas, так как конкурс не обеспечил права работников компании.

Ремигиюс Шимашюс отреагировал на критику в социальной сети Facebook. «Хотел бы поговорить с премьером о беспокоящей меня Литве, но на этот раз расскажу о Вильнюсе, – написал мэр Вильнюса. – Считаю, что надо помогать Вильнюсу и брать пример с нынешней столицы. Чтобы число жителей и хорошо оплачиваемых рабочих мест росло не только в Вильнюсе, но и во всей Литве»

Мэр напомнил о проделанных работах. Так, пока в Литве продолжаются проблемы с учреждениями опеки детей, Вильнюс ушел вперед и переводит детей из домов опеки в семейные дома. Вильнюс привлекает инвесторов, городу возвращаются тепловые сети. «При этом, – отмечает мэр, – долг Вильнюса уменьшается, тогда как Литвы растет. Все это происходит в условиях, когда Вильнюс отдает в бюджет больше, чем возвращает».

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Критика, Ремигиюс Шимашюс, Саулюс Сквярнялис