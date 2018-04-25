В ожидании Brexit Литва назначает больше консулов в посольствах в Лондоне и Дублине

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В ожидании Brexit Литва назначает дополнительных консулов в посольствах в Лондоне и Дублине.

Такие меры приняты в связи с ростом потока посетителей, которые хотят привести в порядок личные документы перед выходом Соединенного Королевства (СК) из Евросоюза (ЕС).

МИД указал BNS, что в посольстве в Великобритании созданы две новые консульские должности, сейчас идет поиск работников.

Намечается, что с назначением новых консулов будут продлены часы консульского приема в рабочие дни. Кроме того, с 23 февраля посольство начинает временный прием граждан по вопросам обмена паспортов по субботам.

По данным министерства, сейчас посольство Литвы в Лондоне за год может принять около 14 тыс. заявок на выдачу или замену удостоверяющих личность документов.

Однако потребность в личных документах в СК уже достигла 20 -23 тыс. в год и в ближайшее время может еще возрасти, потому что действительные документы будут очень важны при подтверждении правового статуса после Brexit, утверждает МИД.

Поскольку немало литовцев, проживающих в принадлежащей СК Северной Ирландии, обслуживает посольство в Дублине, здесь тоже объявлен отбор на замещение новой консульской должности.

BNS