В ожидании решения Д. Трампа по Иерусалиму глава МИД Литвы призвает воздержаться от резких движений

В среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал воздержаться от внезапных односторонних действий в разрешении конфликта Израиля и палестинцев.

Поскольку президент США Дональд Трамп готовится признать Иерусалим столицей Израиля, глава литовской дипломатии призвал решать эти споры путем переговоров.

Израиль оккупировать Восточный Иерусалим в Западный берег реки Иордан во время войны 1967 года. Позднее израильтяне аннексировали Восточный Иерусалим, но международное сообщество никогда этой аннексии не признавало.

“Эта тема Ближневосточного конфликта очень долговременная и очень хрупкая Все очень чувствительно, поэтому лучшим было бы на самом деле избегать каких-то односторонних, внезапных движений, и все это действительно должно решаться по принципу двухсторонних переговоров”, – сказал BNS в телефонном интервью из Брюсселя Л. Линкявичюс.

Статус Иерусалима является одним из острейших вопросов израильско-палестинского конфликта. Израиль всегда считал весь города своей неделимой столицей, а для палестинцев Восточный Иерусалим будущая столица собственного государства.

“Если говорить о будущем этих двух стран и признании политики друг друга, то вопрос Иерусалима как столицы – это одна из составных частей”, – добавил Л. Линкявичюс.

Один высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Д. Трамп в своем заявлении из Белого дома в среду признает Иерусалим столицей Израиля. Таким образом, он завершит длившуюся десятилетиями осторожную политику США, невзирая на предупреждения союзников о том, что это может быть исторической ошибкой, которая вновь разожжет насилие на Ближнем востоке.

Перенос посольства США и признание Иерусалима столицей Израиля было бы большим изменением политики США, который будет противоречить международному консенсусу. Вашингтон традиционно придерживался позиции о том, что в этом вопросе должны договориться обе стороны конфликта.

Литва в последнее десятилетие является одним из крупнейших дипломатических союзников Израиля в Евросоюзе. Большинство других стран Европы в отношении Израиля придерживаются более жесткой позиции по причине новых поселений на оккупированном Западном берегу.

Как отмечают наблюдатели, произраильская политика Литвы отчасти может быть обусловлена согласованием позиций с США или историей литовских евреев. В последнее время Литва и Израиль также активизировали двухсторонние связи в военной и экономической сферах.

BNS

Метки: Д. Трамп, Литва