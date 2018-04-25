В. П. Андрюкайтис – кандидат социал-демократов в президенты Литвы

🔊 Воспроизвести

В субботу на конференции в Вильнюсе оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) утвердила своим кандидатом в президенты страны еврокомиссара Витяниса Повиласа Андрюкайтиса.

Около 40 партийных отделений предложили выдвинуть в президенты В. П. Андрюкайтиса. Несколько отделений выдвигали кандидатуры члена сейма Расы Будбяргите и европарламентария Вилии Блинкявичюте.

67-летний В. П. Андрюкайтис, являющийся медиком по образованию, сейчас является комиссаром Евросоюза, ответственным за вопросы здравоохранения, безопасности пищевых продуктов. Он не участвовал в мероприятии партии.

Председатель партии Гинтаутас Палуцкас отметил, что В. П. Андрюкайтис всеми своими делами и жизнью он доказал, что он за социал-демократию, за ценности.

В. П. Андрюкайтис регистрировался кандидатом на двух выборах президента – в 1997 и 2002 годах. Не раз избирался членом сейма.

У оппозиционной партии более 17 тыс. членов. Ее ряды несколько сократились, когда часть старожилов сейма воспротивились решению покинуть правящую коалицию и создали в этом году Литовскую социал-демократическую трудовую партию.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.

BNS