В пачке мороженого — лезвие

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Жительница Панявежиса обнаружила бритвенное лезвие в пачке ванильного мороженого, купленного в магазине Lidl, сообщает LNK Žinios. Женщина рассказала о находке сотрудникам магазина. По ее словам, ребенок чуть не поранился.

«Мы приостановили продажу этого мороженого, начали расследование, получили от покупателя найденное инородное тело. В настоящее время ведется проверка. Мы также проверяем другие пачки той же партии, смотрим, нет ли инородных тел. Пока ничего не нашли», — сказал менеджер по связям с общественностью Lidl Lietuva Валдас Лопята.

По его словам, неизвестно, каким образом посторонний предмет мог попасть в мороженое. Также Лопята исключил возможность попадания лезвия в пачку во время производственного процесса. По его словам, будут проверяться другие версии произошедшего.

Ранее литовские потребители заявляли, что обнаружили металлические иглы в продуктах из супермаркетов, в частности в мясе и бананах. Жалобы в Государственную продовольственную и ветеринарную службу поступали от покупателей из Шяуляй, Мариямполе и Каунаса. В ведомстве предположили, что иглы в продукты питания могли попасть уже в самих супермаркетах или на складах.

Руководство магазинов призвали быть внимательнее и тщательно следить за всеми этапами, которые проходят продукты, — от привоза до покупки на кассе.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ