В память о Литовской дивизии

Отношение к 16-й Литовской стрелковой дивизии сегодня в Литве неоднозначное. Общественное мнение колеблется в широком диапазоне. Одни действия боевых частей дивизии оценивают как героическую борьбу в составе Красной армии против фашизма.

Другие же считают действия дивизии антилитовскими. Но дивизия состояла практически из трех равных частей по национальному составу: русские, литовцы и евреи. И как бы там не было – это воинское соединение Красной армии, которое вело беспощадную борьбу против коричневой чумы XX века.

В братских могилах

На мой взгляд, наиболее объективную оценку ситуации, сложившейся вокруг 16-й Литовской стрелковой дивизии, дал Витаутас Ландсбергис в своем интервью российской газете «Труд» в ноябре 1999 года. «Я посетил Орловскую область и встретился с председателем Совета Федерации господином Строевым, который, как известно, является и губернатором этой области, – рассказал В. Ландсбергис, – Среди моих целей было желание наладить прямое экономическое сотрудничество и посетить места боев у деревни Алексеевка. В сражениях с гитлеровцами там принимала участие 16-я Литовская стрелковая дивизия. В боях полегло много людей, земля здесь пропитана и литовской кровью. Не знаю, были ли это необходимые потери или они стали следствием волевых решений командиров, когда в «Курском котле» шли тяжелые сражения. Я посетил эти места, побывал в музее местной школы, посетил братскую могилу. Тогда-то у меня и возникла мысль о том, что в полях на месте, которое называют «Мертвым полем», надо поставить в память о жертвах традиционный литовский крест. Такие кресты стоят повсюду у нас в республике. Господин Строев поддержал идею».

В именном списке безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 16-й Литовской стрелковой дивизии с 19 февраля по 6 марта 1943 года начальник штаба дивизии полковник Киршинас показал, что за этот период были убиты 607 человек. Согласно этому списку они были захоронены в 9 местах на территории Покровского района Орловской области. Самое массовое захоронение солдат и офицеров дивизии, которые в основном погибли в бою за деревню Нагорное, находилось в районе деревни Алексеевка. В списках отмечены два кладбища в этой местности: первое место покаяния погибших в документах указано: «В братской могиле деревни Алексеевка Покровского р-на Орловской области, южнее 35 м от церкви». Второе место захоронения: «На братском кладбище 250 м западнее окраины деревни Алексеевка Покровского района». Около церкви было захоронено 109 человек, а на западной окраине – 154 человека. Итого в период со дня первого погребения 22.02.43 по 26 февраля в районе Алексеевки свой покой нашли 263 человека. Кстати, в церкви Трех Святителей Московских в то время располагался 80-й отдельный медико-санитарный батальон. Это тоже могло повлиять на место выбора создания мемориала.

В конце 40-х годов поступила директива об укрупнении воинских захоронений. К концу 50-х годов на братском кладбище в Алексеевке уже покоилось 600 бойцов Красной армии. Сюда были перезахоронены останки солдат с кладбищ, которые находились в радиусе 10 км от мемориала.

Весной 1963 года рядом с алексеевским захоронением был создан Сад дружбы. Инициатором закладки сада был бывший участник 16-й дивизии, директор колхоза «Раудонкялис», что находился в Расейнском районе Литвы, Р. Руткаускас. Он привез с берегов Балтийского моря и высадил на русской земле 600 саженцев яблоневых деревцев, что соответствовало числу погребенных на тот момент солдат.

В том же 1963 году на кладбище был установлен памятный камень, на котором на русском и литовском языках написано, что здесь похоронены солдаты и офицеры 16-й Литовской стрелковой дивизии.

Памятник, который не установили

В 1957 году Бюро ЦК Литовской компартии приняло Постановление о создании воинского мемориала на братском кладбище в Алексеевке в память о погибших бойцах 16-й Литовской дивизии.

7 февраля 1959 года литовский еженедельник «Литература ир мянас» («Литература и искусство») опубликовал информацию «Памяти орловских героев».

В статье было написано: «Там, где в годы Великой Отечественной войны 16-я Литовская стрелковая дивизия начала свой славный боевой путь – в селе Алексеевка Орловской области, в ближайшее время начинается возведение памятника погибшим солдатам и офицерам литовского воинского соединения.

На конкурс по созданию памятника погибшим литовцам на полях Орловской области было представлено 13 творческих работ. Первой премией был отмечен проект архитектора Витаутаса Габрюнаса и скульптура Бронюса Вишняускаса.

На высоком пьедестале будет установлена бронзовая фигура литовской женщины. Высота пьедестала совместно со скульптурой составит 16 метров. На мемориальной гранитной стеле будет изображен бронзовый барельеф, изображающий рвущегося вперед солдата. Территорию мемориала – дорожки, площадки, зеленый газон – предусмотрено опоясать гранитными бортиками высотой 50 см».

В том же 1959 году министр культуры Литовской ССР Й. Банайтис утвердил «Перспективный план строительства памятников на 1960-1965 годы». Этот документ предусматривал создание 33 памятников на территории Литвы и одного мемориального комплекса в Орловской области. Согласно этому плану работы по установке памятника должны были быть завершены в 1961 году.

Главный инспектор управления по делам искусства при Совете министров Литовской ССР К. Абрамавичюс в сообщении 1960 года указывает, что проектные работы памятника литовским воинам, павшим в деревне Алексеевка, полностью завершены. Скульптору Б. Вишняускасу и архитектору В. Габрюнасу выплачен гонорар в размере 1500 рублей. Общая сметная стоимость строительства мемориала составила 64320 рублей. Работы начались, но … это только на бумаге.

В журнале «Швитурис» («Маяк») 15 февраля 1960 года была опубликована информация, в которой сказано: «С высокого гранитного пьедестала всматривается в даль алексеевских полей бронзовая литовская женщина. Памятник, установленный на месте героического сражения, напомнит всем о судьбах бойцов 16-й Литовской дивизии, тех, кто отдал свою жизнь за наше сегодняшнее свободное небо».

Но это опять же на бумаге. На самом деле реализовать данный проект было не суждено. Почему так случилось? Остается загадкой. Можно только догадываться, ибо официальных документов, согласно которым работы так и не были начаты, найти не удалось ни в Литве, ни в Орловской области.

Наработки по алексеевскому проекту скульптор Б.Вишняускас использовал при работе над мемориальным комплексом в Крижкальнисе , именно здесь в 1972 году была установлена бронзовая скульптура литовской женщины. Ныне этот мемориал демонтирован, и бронзовая женщина нашла свое пристанище среди работ советского периода, собранных в Грутском парке, что неподалеку от Друскининкай.

Вместо бронзы – чугун

8 сентября 1992 года была составлена «Учетная карточка воинского захоронения №27». В карточку были внесены все основные данные об Алексеевском мемориале, а именно:

Место и дата захоронения: Орловская область, Покровский район, д. Алексеевка , Столбецкий с/с. В 1968 году.

Вид захоронения: Братская могила 50 м южнее правления колхоза «Красная Звезда» и Алексеевской 8-летней школы.

Размеры захоронения и его состояние: 50мх60м. Состояние хорошее.

Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: На братской могиле установлена скульптура воина с каской в руке. Чугунная ограда. 12 мемориальных плит. Высажены живые цветы.

Количество захороненных: Всего – 1202. Известных – 1162. Неизвестных – 40.

Документ подписали Покровский райвоенком майор В. Хижняк и глава администрации Покровского района Н.У жокин.

Крест в Алексеевке

Традиционный литовский крест был изготовлен в Литве и благодаря посольству Литвы в России был доставлен и установлен на воинском мемориале в селе Алексеевка. Установление креста – акт признания независимой Литовской республикой заслуг воинских соединений 16-й Литовской дивизии в борьбе с фашизмом.

Однако литовские ветераны Великой Отечественной войны были категорически против решения об установке поминального креста. Они выступили со следующим заявлением: «5 ноября 1999 года председатель Сейма Литвы В. Ландсбергис по согласованию с Орловской областной администрацией, но без согласования с родственниками и однополчанами погибших установил на братской могиле воинов 16-й Литовской стрелковой дивизии католический крест.

Литовские ветераны Советской армии откровенно дискриминируются и преследуются литовскими властями.

Неоднократные просьбы Литовского Республиканского комитета ветеранов Второй мировой войны, направленные в аппарат Е. Строева больше месяца назад, были проигнорированы.

В ближайшее время литовские ветераны Советской армии намерены обратиться в правительство, Минобороны и ветеранские организации республики, а также непосредственно к населению Орловской области с просьбой немедленно очистить воинское захоронение от фашистской символики и расследовать обстоятельства циничного надругательства над могилой. Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ, губернатору Орловской области РФ, уважаемому Егору Строеву».

Не остались в стороне и ветераны 16-й дивизии. Они тоже выступили с обращением. «От имени организации, проживающих в Литве ветеранов войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, в том числе от имени ветеранов 16-й Литовской стрелковой дивизии, заявляем решительный протест против этого мероприятия.

Во-первых, потому, что большинство погибших на Орловщине бойцов 16-й Литовской дивизии были настоящими коммунистами-атеистами.

Во-вторых, в ее рядах сражалось и погибло немало родившихся в Литве русских, татар, евреев, караимов, поляков и людей других национальностей и вероисповеданий. Католический крест над их могилами и их памятью, на наш взгляд, издевательский жест. Просим Вас отменить это мероприятие.

Временно исполняющий обязанности председателя Республиканского комитета организации проживающих в Литве ветеранов Второй мировой войны стран, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, Пятрас Эйдукас. Секретарь Республиканского комитета Альгимантас Станкявичюс».

Но несмотря на все протесты, 5 ноября 1999 года поминальный крест был установлен и сегодня он является одним из красивейших акцентов воинского мемориала.

Николай ЖУКОВ

Метки: 16-я Литовская стрелковая дивизия, N51 (1191) 21 декабря, История, Памятник