В Паняряй почтили память жертв Холокоста

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В Вильнюсе, в Паняряй в четверг почтили память жертв Холокоста.

Как сказала BNS председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Амир Маймон, члены общины и спасшиеся из гетто и оставшиеся в живых евреи у Мемориала Паняряй возложили цветы, помолились, возле мест, где совершались массовые убийства, традиционно положили камушки.

По словам Ф.Куклянски, на этот раз отказались от так называемого Марша живых — традиционного шествия от железнодорожной станции до места массовых убийств в Паняряйском лесу, не были приглашены и высшие руководители Литвы, поскольку хотелось более скромно отметить эту годовщину при подготовке к более крупным событиям в Каунасе и Шяуляй.

«Мы не хотим делать очень большое событие, потому что 14 июня предстоит годовщина ликвидации Каунасского гетто, 15-го числа будет отмечаться в Шяуляй, а 23-го будет отмечаемый государством день. Мы решили обойтись без речей, так что будем одни», — сказала она.

Во время Второй мировой войны нацисты при частичном пособничестве литовских коллаборационистов убили около 90% из более чем 200 тыс. литовских евреев. Согласно самым последним историческим данным, в Паняряй могло быть убито от 50 тыс. до 70 тыс. человек, в основном — евреев.

В военные годы было спасено около 8 тыс. литовских евреев, ещё примерно столько же осталось в живых, так как они успели уехать вглубь Советского Союза.

Центр изучения Холокоста «Яд ва-Шем» („Yad Vashem“) в Израиле признал, что около 900 спасавших евреев литовцев были признаны Праведниками народов мира.

В настоящее время в Литве проживают порядка 3 тыс. евреев.

BNS