В Панявежисе перезахоронены останки, найденные во время археологических раскопок

На православном кладбище в Панявежисе перезахоронены останки 55 человек, обнаруженных при реконструкции улицы Й. Тильвитиса.

Они были обнаружены в июне прошлого года, сообщила мэрия.

“Могилы 55-ти скончавшихся и их фрагменты были обнаружены при детализации археологических исследований. На территории бывшего православного кладбища археологи обнаружили останки 27 мужчин, 12 женщин, 2 подростков, 8 детей и 2 новорожденных. Эти люди жили в XVII-XIX веках” , – рассказал археолог Краеведческого музея Довилас Пятрулис.

По его словам, археологи также обнаружили характерные для православных кресты, останки гробов и гвоздей. Эти находки позволяют установить принадлежность останков.

Предполагается, что бывшее староверское кладбище было упразднено в XIX веке, по нему была проложена дорога.

BNS

Метки: Литва