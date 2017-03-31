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В Панявежском Литвы районе съехал с дороги автобус с детьми из Белоруссии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 31, 10:51   |   Комментариев: 0

Рано утром в пятницу в Панявежском районе Литвы съехал с дороги белорусский автобус с детьми из Белоруссии.

По данным полиции, инцидент произошел примерно в 5.45 в районе деревни Шилгалис, на магистральной дороге Вильнюс – Панявежис. Автобус с 20 детьми из соседней Белоурссии съехал с дороги из-за скользкого дорожного покрытия и потери водителем бдительности.

Во время инцидента ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Повреждена передняя часть автобуса.

Детей временно разместили в ближайшей гостинице – пока будет решен вопрос о другом автобусе, сообщила полиция.

BNS

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