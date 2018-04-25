В параде литовской армии в Вильнюсе приняли участие почти 2 тыс. военных

🔊 Воспроизвести

В субботу в Вильнюсе в военном параде приняли участие около 1,8 тыс. военных, парад проводился в честь столетия восстановления литовских вооруженных сил (ВС).

Основная часть военных представляли литовские части, в параде также участвовали союзники из Германии, Бельгии, Чехии и других стран.

За мероприятием на проспекте Конституции наблюдали тысячи людей.

«История доказала, что численное преимущество врага бессильно против силы, имя которой – свобода Литвы», — завила прибывшая на парад президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Сегодняшний парад – это подарок литовских военных, союзников и друзей жителям нашей страны. Это – весть миру о том, что Литва готова всеми силами защищать родину, свободу и наши общие ценности», — сказала глава государства.

В военном параде участвовали и впервые доставленные в Литву два прототипа закупаемых армией боевых машин пехоты Boxer. Они вернутся в Германию для дальнейших испытаний, а окончательно причисленные к частям машины будут поставлены с марта следующего года.

В параде также участвовали самоходные гаубицы PzH 2000, американская система ПРО Patriot, различные танки и бронированные машины союзников.

Посмотреть парад прибыли гости из 27 стран.

Днем восстановления ВС Литвы считается 23 ноября. В этот день в 1918 году премьер-министр Литвы Аугустинас Вольдемарас подписал указ о создании Совета защиты. Этим же указом началось формирование нового полка литовской армии.

BNS