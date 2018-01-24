В Париже из-за ливней вновь разлилась Сена, затоплены парки и подземные стоянки

В столице Франции разлилась Сена: уровень воды в реке продолжает расти и, по прогнозам, может подняться на четыре метра по сравнению с обычным, жителям французской столицы предписано соблюдать “особую осторожность”, передает The Local.

Уровень вырос с 4,57 метра (показатель понедельника) до 4,82, как ожидается, будет расти до среды и достигнет 5,7 метра – почти на четыре метра выше нормального уровня (два метра) – или даже 6,10 метра (уровень, достигнутый в 2016 году).

Рекорда в 8,62 метров, установленного во время легендарного парижского наводнения 1910 года, синоптики не ждут.

Наводнение размыло дороги и туннели вдоль берегов рек, речные перевозки, в том числе круизные, приостановлены, поскольку лодки не могут пройти под мостами. Парки и сады затоплены, как и некоторые подземные автостоянки.

Начальник полиции Парижа Мишель Дельпу посоветовал жителям “остерегаться подходить к воде”, а тем, кто живет на баржах Сены, – переместиться на сушу. Рестораны на баржах на реке были временно закрыты.

Причиной наводнения стали ливни, переполнившие реки Марн, Йонна и Армансон в бассейне Сены. По данным канала Chaine Méteo, на прошлой неделе в бассейне Сены выпала двухнедельная норма осадков.

В Париже и департаментах Валь д’Уаз, Ивелин, Сена и Марн объявлен “оранжевый” (второй) уровень опасности, означающий, что жителям надо соблюдать осторожность и избегать рек.

Летом 2016 года наводнения, вызванные проливными дождями во Франции, Германии, Румынии и Бельгии, привели к гибели не менее 18 человек. Тогда из-за паводка в Париже и соседних с ним департаментах столичного региона Иль-де-Франс также был объявлен предпоследний – “оранжевый” – уровень метеотревоги.

Из-за паводка закрылись Лувр и еще один знаменитый парижский музей Орсе, расположенный на левом берегу Сены. Количество выпавших в мае осадков во Франции было рекордным с 1873 года, однако самое сильное наводнение, которое пережила французская столица, произошло в 1910 году, когда вода поднялась на 8,62 метра.

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