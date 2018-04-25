В Париже перед Новым годом значительно усилят меры безопасности

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Парижская полиция существенно усилит меры безопасности в столице Франции в преддверии Нового года, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Дополнительные меры безопасности будут введены вечером 31 декабря. Речь идет о размещении дополнительных сотрудников полиции вдоль одной из центральных улиц Парижа — Елисейских полей, а также усилении контроля над безопасностью в общественном транспорте.

Отмечается, что такие меры, помимо прочего, продиктованы запланированными на новогоднюю ночь акциями протеста «желтых жилетов». Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже. Ожидается, что демонстрации пройдут на Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) и продолжатся всю ночь.

Несмотря на планы «желтых жилетов», парижская мэрия решила не отменять запланированные на новогоднюю ночь праздничные мероприятия, которые также должны пройти, в частности, на Елисейских полях.

В столичной мэрии отметили, что вечером 31 декабря состоится праздничный спектакль под названием «Звук и свет», после которого будет запущен фейерверк. Основная тема торжественных мероприятий — «Братство». На выходных запланированы акции протеста и в других французских городах, в частности, в Марселе и Бордо.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением «желтые жилеты» и традиционно проводились по субботам. Изначально «желтые жилеты» протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро, после чего власти Франции пошли на уступки «желтым жилетам», отказавшись от повышения налога на горючее.

Кроме того, французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

NEWSru.com