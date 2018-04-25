В Париже покончила с собой одна из основательниц Femen Оксана Шачко

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В Париже покончила с собой одна из основательниц Femen, 31-летняя Оксана Шачко. Точную дату смерти установит экспертиза, но 20 июля девушка еще была жива.

Сообщение о ее смерти размещено на сайте движения. По словам друзей девушки, она оставила предсмертную записку. Telegram-канал Paris Burns сообщает, что ранее Шачко уже дважды предпринимала попытку самоубийства, и третья оказалась успешной. Записка на английском языке, которую оставила девушка, гласит: «Вы все — фейк».

Тело Шачко нашли 23 июля в ее парижской квартире. Французская полиция вывезла его на экспертизу.

«Парижская богема поглотила ее. У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья», — сообщается в Telegram-канале.

Другая основательница движения Femen Александра Шевченко рассказала Украинской службе BBC, что точную дату смерти должна установить экспертиза, но в пятницу вечером, 20 июля, девушку видели живой.

Оксана Шачко вместе с Александрой Шевченко и еще одной активисткой Анной Гуцол основали движение Femen в апреле 2008 года. Оно направлено против дискриминации и сексуальной эксплуатации женщин на Украине и по всему миру. Активистки движения чаще всего устраивают свои акции в полуобнаженном виде.

После нескольких нападений на участников движения в 2013 году основательницы Femen переехали во Францию. Шачко получила в этой стране политическое убежище и с последнего времени жила в Париже и занималась живописью.

NEWSru.com