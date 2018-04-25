В Пашилайчай – торговый парк

🔊 Воспроизвести

Компания Novatoriai, принадлежащая физическим лицам, в столичном микрорайоне Пашилайчай, рядом с Западной объездной дорогой запланировала строительство торгового центра с административными помещениями. В него хотят инвестировать 25 млн евро, сообщает BNS.

Глава проекта Аушрис Жукаускас сказал, что это будет торговый парк, где у каждого арендатора будет отдельный вход. «Торговые парки ориентированы на простоту и удобство, чтобы предложить максимально низкую цену, торговцы ищут эффективные помещения с благоприятным соседством. Торговые парки — одна из самых распространенных концепций ТЦ в мире», – сказал он.

По словам Жукаускаса, у компании уже есть соглашения об аренде, идут переговоры с торговцами бытовой техникой, игрушками, обувью, одеждой, текстилем, с владельцами ресторанов. «В торговых парках появятся большие специализированные магазины, привлекающие посетителей широким ассортиментом и низкими ценами. Мы ведем переговоры с сетями, которых пока нет в Литве, однако их интересует литовский рынок», – сказал он.

По словам Жукаускаса, торговый парк планируют открыть в 2021 году. Компания Žemės plėtra подготовила проектное предложение, в котором сказано, что на участке в 3,3 га планируется строительство 3-этажного здания площадью до 20 000 кв. м. Также появятся стоянки для машин — на площадке на 396 автомобилей, на крыше здания — на 140 мест. По данным Центра регистра, Novatoriаi принадлежит Зигмасу и Аушрису Жукаускасам, а также Манвидасу Шмигельскасу. Эта территория принадлежит компании с 2017 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt