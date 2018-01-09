В Пентагоне сообщили о доступности дронов, использованных при атаке на базу Хмеймим в Сирии, “на открытом рынке”

В Пентагоне прокомментировали атаку террористов с использованием беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, предотвращенную в ночь на 6 января. После того как в Совете Федерации РФ сообщили о возможной причастности к инциденту американских спецслужб, указывая на труднодоступность дронов, в Минобороны США заверили, что достать беспилотные летательные аппараты боевики вполне могли на “открытом рынке”.

Как сообщил официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, по данным ведомства, ранее подобные технологии уже использовали террористы “Исламского государства”*. “Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства”, – соообщил РИА “Новости” сотрудник ведомства.

Ранее замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказал версию о причастности спецслужб к атаке на авиабазу Хмеймим с использованием дронов. Сенатор обратил внимание, что для подобной операции нужно финансирование, комплектующие и решение технических вопросов. “В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США”, – выразил уверенность законодатель.

В Минобороны РФ 8 января подтвердили факт атаки с использование БПЛА в ночь на 6 января. По информации ведомства, 13 неизвестных беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус в Сирии. В Минобороны рассказали, что атаку пытались осуществить террористы. Однако семь дронов российским военным удалось уничтожить и еще шесть взять под свой контроль.

При этом в ведомстве отметили, что “инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах”.

NEWSru.com

Метки: В мире