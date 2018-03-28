В первом чтении одобрены поправки, позволяющие Р. Паксасу баллотироваться и в президенты

Во вторник литовский парламент в первом чтении одобрил проект конституционных поправок, которые могут открыть Роландасу Паксасу, отстраненному с поста президента путем импичмента, возможность баллотироваться и в члены сейма, и в президенты.

Проект поддержали 79 депутатов, “против” были 23, 19 воздержались.

Представивший поправки представитель партии “Порядок и справедливость” Римас Андрикис отметил, что за семь лет с принятия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Р. Паксаса, судьба конституционной поправки не сдвинулась с метртвой токи. Поэтому он выразил належду на то, что данная попровка должна довести проблему до финиша.

Согласно проекту, спустя десять лет после импичмента лицо может избираться членом сейма и президентом, а также быть министром, премьером, и обладая необходимой квалификацией, претендовать на должность судьи или госконтролера.

Эти поправки зарегистрировали 74 члена сейма – правящие “аграрии”, среди них староста фракции Рамунас Карбаускис и премьер Саулюс Сквярнялис, а также представители фракции Социал-демократической трудовой партии, партии “Порядок и справедливость”, несколько членов Союза Избирательной акции поляков Литвы – Христианских семей.

Среди подписавшихся есть и два либерала.

Ранее сейм в первом чтении одобрил выдвинутый консерваторами и либералами проект поправок к Конституции, который бы позволил Р. Паксасу, баллотироваться в сейм, но не в президенты, и не позволят быть избранным в руководство сейма. В первом чтении проект был одобрен 99 депутатами, голосовавшими “за”, двое были “против”, десять воздержались. Поправки вернутся вновь в зал голосования после рассмотрения в комитетах сейма.

Во вторник Р. Андрикис отметил, что предыдущий проект “безусловно не соответствует решению ЕСПЧ”.

Эти поправки еще в конце срока полномочий сейма прошлого созыва зарегистрировали консерваторы, чтобы реализовать таким образом решение Страсбургского суда.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах с 2004 года, когда был отстранен от выполнения президентских обязанностей.

В 2011 году Европейский суд по правам человека постановил, что такой пожизненный запрет баллотироваться является непропорциональным.

Поскольку Литва никак не могла принять поправки к Конституции, который бы отрыли Р. Паксасу путь на выборы, Кабинет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений Страсбургского суда, применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного мониторинга.

Три года назад сейм пытался принять поправки к Конституции, которые бы открыли Р. Паксасу путь на выборы, но тогда не хватило голосов в поддержку. Эти поправки позволили бы ему баллотироваться и на парламентских, и на президентских выборах.

Для внесения изменений в Конституцию требуется, чтобы за принятие поправок проголосовали бы минимум 94 депутата. По поправкам должно состояться два голосования с перерывом в три месяца.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах в Литве с 2004 года, когда был смещен путем импичмента с должности президента. Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.

BNS

Метки: Литва