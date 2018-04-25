В первые годы оккупации Литва была донором СССР, показало исследование

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В первое послевоенное десятилетие советской оккупации Литва была донором СССР, а не находилась на его содержании, показывают данные исследования, проведенного Центром исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, сообщил телеканал LRT.

По словам специалистов, более полутора миллиардов рублей в 1948 году было переведено из Литвы в Москву. Цифры показывают, что если вычесть дотации из Москвы, то в Литве не осталось ни миллиарда.

Исследователь Вида Комичене собирала в Центральном архиве данные о том, какой вред был причинен Литве в годы советской власти. Пока раскрыта только часть общей картины — в общей сложности около 11 тысяч дел, однако о дальнейших расследованиях центр пока не просит.

«Нет финансирования — договор не был продлен, шла речь о том, что, возможно, осенью», — говорит В. Комичене.

По словам председателя парламентской Комиссии по вопросам исторической памяти государства Арунаса Гумиляускаса, в сентябре комиссия будет рассматривать вопрос о финансировании таких научных исследований и обратится в правительство по поводу дополнительного финансирования.

BNS