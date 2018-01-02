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В первый день биометрического контроля границу с Украиной пересекли почти 1,9 тыс. россиян

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 02, 17:30   |   Комментариев: 0

За первые сутки действия биометрического контроля на украинской границе ее пересекли почти 1,9 тыс. граждан РФ. Об этом говорится на странице МВД Украины в Facebook во вторник, 2 января, со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна.

“За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекло более 3300 иностранцев из той категории, которая подлежит биометрическому контролю, из них почти 1900 – граждане России”, – сообщил Слободян.

По словам помощника главы ведомства, за первые сутки действия биометрического контроля проблем на границе не было. “Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют”, – рассказал Слободян.

С 1 января 2018 года в 157 пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 70 государств, включая Россию, и лиц без гражданства.

Теперь приезжие из стран, входящих в так называемую группу риска, в том числе россияне, должны будут при въезде на Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев.

NEWSru.com

Метки: 

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