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В первый день II тура досрочного голосования в Литве на 1 тыс. больше избирателей. На втором туре президентских выборов в Литве и на выборах в Европарламент (ЕП) избирательную волю выразили на тысячу человек больше, чем в первом туре, который состоялся две недели назад.

В понедельник досрочно в самоуправления проголосовали 18 тыс. 79 избирателей или 0,74% всех обладающих правом голоса, между тем в первый день первого тура таких было 16 тыс. 987 или 0,7% всех избирателей.

Наиболее активно, как и в первом туре, досрочно голосовали избирателей курортных городов: 3,07% в Неринге, 1,58% в Бирштонасе и 1,32% в Паланге.

Досрочное голосование началось в понедельник и продлится до пятницы. Голосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.

Так же во вторник досрочно уже проголосовала президент Даля Грибаускайте.

В первом туре общая активность досрочного голосования, включая голосование в специальных почтовых отделениях, а так же на дому составила 10,75%.

Во втором туре президентских выборов соперничают выдвинутая консерваторами бывший министр финансов, член сейма Ингрида Шимоните и независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.

На выборах в ЕП баллотируются кандидаты из 16 списков партий и общественных комитетов. Литва выбирает 11 представителей.

BNS