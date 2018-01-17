В пищевом резерве Советского Союза

Правительство Литвы намерено изменить порядок накопления государством пищевого резерва, предназначенного на случай войны или чрезвычайных ситуаций. Некоторые члены Сейма заявляют, что, будучи членом Евросоюза, Литва все еще продолжает накапливать резерв по принципам Советского Союза. Они предлагают реформировать формирование запаса по стандартам НАТО.

Советник премьера Арнольдас Пикжирнис сообщил информационному агентству BNS, что правительство намерено еще в этом году реформировать резерв в соответствии с современными стандартами.

«Мы считаем, что нужно пересмотреть сам порядок формирования (запаса). В ближайший год планируется его пересмотреть по нынешним потребностям и стандартам», – заявил А. Пикжирнис после закрытого заседания Комитета Сейма по аудиту.

На этом заседании рассматривался отчет государственного аудита о готовности государства, муниципалитетов и предприятий к обороне государства.

Член Комитета по аудиту Наглис Путейкис утверждает, что парламентарии были возмущены «огромным беспорядком, существующим в этом государственном резерве».

«Литва вступила в ЕС, а пищевой резерв остался в Советском Союзе (…) Я не могу детализировать, ведь есть отметки «секретно» на документе, но хотелось и смеяться, и плакать – какие-то критерии накопления запасов сталинских времен. Министерство сельского хозяйства заснуло на уровне 1953-1956 годов», – сообщил BNS В. Путейкис.

Он отметил, что нужно по существу реформировать накопление государственного резерва и пересмотреть его по стандартам НАТО.

Согласно Закону государственном резерве, информация о нем является засекреченной. По данным BNS, для накопления одного лишь пищевого запаса в год тратится более десяти миллионов евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1195) 18 января, НАТО, Советский Союз, пищевой резерв