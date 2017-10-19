В планах – два автовокзала

В литовской столице должно быть два автовокзала, тем более, что город не может заставить предпринимателей должным образом обустроить имеющийся автовокзал, считает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Находящийся сейчас в частных руках, зависимый от Lukoil автовокзал, на мой взгляд, не в лучшем состоянии, он должен быть совершенно на другом уровне. К сожалению, частный владелец не способен принять необходимые решения. Другая причина – для города такого размера, как Вильнюс, логично иметь второй автовокзал. Я хочу подчеркнуть – второй автовокзал. Это не принудительное закрытие, потому что вокзал – частный. Но потребность во втором автовокзале есть», – сказал BNS городской голова.

Находящийся в центре города автовокзал контролирует предприниматель Андрей Палейчик, сын бывшего главы сети заправочных Lukoil Baltija Ивана Палейчика. По словам Р. Шимашюса, преимущество нынешнего автовокзала в том, что он находится рядом с железнодорожным вокзалом, до него удобно добираться из южной и юго-восточной части Литвы, однако крупные потоки пассажиров, сказал мэр, идут не из Минска и не из южной части Литвы, а с западного и северного направлений. Больше всего жителей города, которые пользуются междугородними автобусами, по его данным, тоже проживает в северной части Вильнюса.

Мэр также сказал, что при поиске места для нового автовокзала принимались во внимание два критерия: чтобы он был недалеко от объездной дороги и чтобы автобусы могли доезжать до автовокзала, не застревая в пробках. Также важно, чтобы рядом находился узел городского общественного транспорта.

«Подходящее место найдено, чтобы автовокзал не был зажат между жилыми домами, чтобы было достаточно места, чтобы он был в отдалении – в направлении района Пилайте, вблизи пересечения улицы В. Поцюно и проспекта Пилайтес. Остается решить только вопрос самого транспорта, чтобы не образовывались пробки, не было помех движению транспорта», – рассказал он.

По словам мэра, конкуренция должна заставить подтянуться владельцев нынешнего автовокзала и заняться его реконструкцией.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, автовокзал