В планах Epso-G – синхронизация электросетей и единый газовый рынок

Группа электро- и газопередающих предприятий Epso-G видит самыми серьезными вызовами в ближайшее время отключение электросетей страны от российского энергокольца БРЭЛЛ и упрощение торговли газом между игроками рынков Литвы, Латвии и Эстонии.

В обнародованной Epso-G первой стратегии, рассчитанной на период до 2022 года, указано, что важнейшими целями будут подготовка к синхронизации электросетей стран Балтии с сетями Западной Европы и создание единого рынка газа.

Как отмечает глава Epso-G Роландас Зукас, особое внимание будет уделяться синхронизации распределительных сетей с сетями континентальной Европы. Он сказал, что отключение от кольца БРЭЛЛ необходимо потому, что государства Западной Европы надежнее.

“Почему мы это делаем – потому, что Европа прогнозируема, у нее есть четкие регламенты. На Востоке сейчас все вроде бы в порядке, однако у нас нет информации, как будет”, – уверял руководитель Epso-G.

Сейчас Объединенный центр исследований Еврокомиссии (ЕК) готовит исследование на предмет того, какой из альтернативных вариантов синхронизации будет оптимальным. Предварительные выводы показывают, что наилучшим вариантом для стран Балтии будет синхронизация с континентальной Европой через Польшу. Литва, Латвия и Эстония договорились синхронизировать свои сети до 2025 года.

Страны Балтии договорились создать к 2020 года единый рынок газа, ликвидировав точки входа и выхода на границе, что позволит привести в соответствие цены на газ во всех трех государствах. По словам Р. Зукаса, цель создать единый рынок газа будет оставаться одной из основных целей компании.

“Цели создания единого рынка газа в странах Балтии с одной точкой входа и одной точкой выхода достаточно сложны. Нужно сотрудничество операторов. Мы ставим перед собой цель получить к 2020 году действующий рынок стран Балтии”, – сказал Р. Зукас.

По его словам, создание единого рынка позволит снизить затраты на содержание инфраструктуры.

Epso-G планирует развитие биржи биотоплива Baltpool и газовой биржи Get Baltic. О таких планах группа уже сообщала некоторое время назад, однако Р. Зукас говорит, что в этом году намечено, что Baltpool уже получит часть доходов из Латвии.

Baltpool за три года от деятельности не только на рынке Литвы должна получить не менее 10% выручки. Также планируется, что с созданием единого газового рынка стран Балтии станет развиваться и деятельность газовой биржи Get Baltic.

Группа до конца 2019 года создаст региональный рынок газа и постарается расширить деятельность оператора биржи GET Baltic.

BNS

Метки: EPSO-G, газовый рынок, Литва