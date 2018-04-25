В планах — увеличение детского пособия

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Министерство социальной защиты и труда подготовило поправки, которыми предложило в следующем году увеличить детские пособия с 30 до 50 евро.

Министерство также предложило уравнять размер дополнительного пособия на ребенка для семей с одним родителем или двумя, чей доход на одного человека в месяц составляет менее 183 евро, и для семей, воспитывающих трех и более детей.

Кроме того, помимо пособия в 50 евро малоимущим семьям, воспитывающим трех и более детей, также будут предоставляться дополнительные выплаты в размере 20 евро на ребенка.

«Как мы и обещали ранее, детские выплаты увеличатся до 50 евро на каждого ребенка в следующем году. Это предложение представлено с четкой целью: мы хотим сократить бедность и помочь всем семьям, воспитывающим детей. Говоря «все семьи», я хочу подчеркнуть универсальность этих выплат, что означает, что все дети имеют доступ к определенным услугам и льготам, несмотря на то, в какой семье родились», — заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Планируется, что на реализацию этого проекта из госбюджета дополнительно будут выделены 130 миллионов евро.

С нынешнего года по уходу за одним ребенком в Литве можно получить 30 евро в месяц, независимо от финансового положения родителей. Малоимущие семьи могут получить дополнительные выплаты.

Пособия на детей выплачивают самоуправления. Подать заявку можно и в электронном виде — через единую социальную систему SPIS.

По данным министерства, в первом полугодии было выплачено около 83 миллионов евро на детские пособия.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ